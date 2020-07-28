الإعلام الأمني يكشف تفاصيل القصف الصاروخي على معسكر التاجي

كشفت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية)، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعرض معسكر التاجي شمال بغداد إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا.

الخلية قالت في بيان ، إن «معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل تعرض قبل قليل إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور»، مبينة أن «هذه الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية».

وبينت أن «الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبب أضراراً كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش»، وأن «الصاروخ الثاني سقط على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضراراً مادية».

وأشار البيان إلى أن الصاروخ الثالث سقط «في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر».

وشدد البيان، أن «القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكرياً على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها الوطن».