الامن النيابية تحذر: عمليات القصف ستلحق أضراراً جسيمة بالعراق

انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هريم اغا، اليوم الثلاثاء، عمليات القصف التي تستهدف المقار العسكرية والدبلوماسية والدولية، محذراً من فقدان العراق لثقة المجتمع الدولي والشركات الاستثمارية والبعثات الدبلوماسية بسبب الفوضى الأمنية.

وقال اغا في حديث إن “أي قصف او استهداف للمقار العسكرية داخل الاراضي العراقية خرق للقانون”، مشددا أن “على الحكومة معالجته عبر القنوات الحوارية والعلاقات الدبلوماسية مع التحالف الدولي”.

واعتبر اغا “قصف المقار العسكرية الدولية والبعثات الدبلوماسية من قبل مليشيات مسلحة او خارجين عن القانون أمراً منافياً للقانون والأعراف الدولية التي فرضت على الدول حماية البعثات والمقار الدبلوماسية الدولية داخل اراضيها وفقا لبنود الميثاق الدولي”.

وحذر اغا من “فقدان العراق لثقة المجتمع الدولية وهجرة الشركات الاستثمارية والمستثمرين اضافة الى البعثات الدبلوماسية من دخول الاراضي العراقية، بسبب انعدام الثقة الامنية بالحكومة العراقية” .

واضاف أن “قصف المقار الدولية والدبلوماسية كالسفارات، سيلحق أضراراً اقتصادية وسياسية جسيمة بالعراق وعلى الحكومة الحزم الجاد لمعالجة الخروقات والتجاوزات من قبل أي جهة داخل البلاد”.

وتتعرض المقار الامريكية والسفارة بشكل خاص الى هجمات مستمرة بالصواريخ من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، فيما تعرضت عدة مقار ومعسكرات تابعة للحشد الشعبي الى قصف بطائرات مسيرة امريكية او اسرائيلية بحسب تصريحات بعض القوى السياسية وقيادات الحشد الشعبي.