الرئيس الفرنسي يعين 11 وزيرا للدولة لإتمام تشكيل الحكومة

كشف قصر الإليزيه عن قائمة التعيينات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد ما اقترحها رئيس الوزراء جان كاستكس. وضمت القائمة ستة وجوه جديدة، بينها ثلاثة نواب، وهم النائب عن حزب الجمهورية إلى الإمام بيرونجير أبا التي تم تعيينها ككاتبة دولة مكلفة بالتنوع البيئي، ومن الحزب نفسه، وتم تكليف إوليفيا غريغوار عن شؤون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، كما سيهتم جويل جيرو بالتنمية الريفية. كما تم ادخال من الحركة الديمقراطية نائبين إلى قائمة الحكومة الجديدة وهما: ناتالي إيليماس، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم، وسارة الحيري عن ملف الشباب. كما تم تعيين كليمنت بيون كوزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة، واحتفظ خمسة وزراء بحقائبهم.