الصحة تعلن تسجيل 2553 إصابة بكورونا و1927 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، تسجيل 2553 إصابة و96 وفاة جديدة بفايروس كورونا إلى جانب 1927 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص (17141) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (929839)”.

واضاف: “سجلت الوزارة (1927) حالة شفاء في العراق موزعة على بغداد / الرصافة 221، بغداد / الكرخ 303، مدينة الطب 100، النجف 111، السليمانية 32، أربيل 65، دهوك 3، كربلاء 161، كركوك 85، ديالى 62، واسط 115، البصرة 143، ميسان 45، بابل 167، الديوانية 61، ذي قار 75، الأنبار 15، المثنى 110، نينوى 22، صلاح الدين 31”.

واوضح “اما الإصابات الجديدة فقد بلغت 2553 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 339، بغداد الكرخ 329، مدينة الطب 32، النجف 66، السليمانية 110، أربيل 74، دهوك 13، كربلاء 263، كركوك 132، ديالى 77، واسط 95، البصرة 303، ميسان 83، بابل 170، الديوانية 129، ذي قار 42، الأنبار 20، المثنى 100، نينوى 67، صلاح الدين 109”.

واشار البيان الى ان “حالات الوفاة بلغت 96 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 10، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 2، النجف 4، السليمانية 9، أربيل 8، كربلاء 5، كركوك 8، ديالى 2، واسط 4، البصرة 8، ميسان 1، بابل 8، الديوانية 4، ذي قار 3، المثنى 2، نينوى 7، صلاح الدين 2”.

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق 112585 حالة، بينها 77144 شفاء، و4458 وفاة.