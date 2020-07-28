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المرجع الخالصي: الضربات الإرهابية الجوية الاخيرة تؤكد ان السياسة الامريكية عدوانية لا انسانية

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كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) على صفحته الشخصية في تويتر قبل قليل:

تؤكد السياسة الأمريكية مرة بعد اخرى انها سياسة عدوانية لا انسانية؛ تسعى لفرض إرادتها الطاغية بالحديد والنار، وقد جاءت الضربات الإرهابية الجوية الأخيرة لتؤكد وتثبت خطورة هذا المنحنى اللا أخلاقي على العراق وكل بلدان المنطقة؛ مما يستلزم قيام أمتنا باتخاذ موقف قوي موحد يمنع إستمرار هذا العدوان ويوقف استنزاف طاقات العراق ويوقف جرائم القتل الأعمى التي تطال أبناء أمتنا في العراق وفلسطين وكل بلادنا العربية والإسلامية.

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