بتوجيه من مسرور بارزاني .. تحديث سوق ‹سيم› المحترق في أربيل

البدء بتجهيز سوق جديد لنقل المحال إليه …

كشف مكتب محافظ أربيل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه بتحديث سوق ‹سيم› الشعبي الذي طاله حريق كبير يوم الجمعة الماضي، بشكل مؤقت، واختيار مكان مناسب لبناء سوق جديد لنقل المحال إليه لاحقاً.

وجاء في بيان لمكتب محافظ أربيل، ، أنه بهدف مساعدة أصحاب المحلات الذين تضرروا جراء الحريق، وحتى لا تتوقف أعمال المواطنين ويتمكنوا من مواصلة حياتهم الاعتيادية، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان بتحديث المحلات المتضررة من الحريق بشكل مؤقت، وعلى نفقة حكومة الإقليم.

وأشار البيان، إلى أنه تقرر أيضاً، اختيار مكان مناسب بالتشاور مع أصحاب المحال لبناء سوق جديد مجهز بكافة الخدمات ليتم نقل المحال التجارية إليه بعد أن يجهز.

ويوم الجمعة، شب حريق هائل في سوق ‹سيم› الشعبي في مدينة أربيل، والتهم أكثر من 250 من المحال التجارية وحولها إلى رماد.