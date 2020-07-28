بتوجيه من وزيرة الهجرة.. تجهيز مخيم عامرية الفلوجة ب(97) خيمة وبالكهرباء …

بعد تعرضه لعواصف ترابية

بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وبالتعاون والتنسيق مع منظمتي IOMو UNHCR ، جهزت وزارة الهجرة والمهجرين بمخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار ب (97 ) خيمة فضلا عن اعمدة الكهرباء .

يأتي ذلك بعد ان ضربت عاصفة ترابية مدينة عامرية الفلوجة مما تتسبب في حدوث اضرار في معظم الخيم .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ان ” الاجراءات التي قام بها كادر فرع الوزارة بالانبار وبالتنسيق مع فريق منظمتي UNHCR و IOM بعد العاصفة الترابية التي ضربت مخيمات العامرية و لساعات متأخرة من الليل ‏بصيانة جميع اعمدة الكهرباء والمحولات ونصب خيم جديدة بدلا عن المتضررة

وتابع عباس ” ان كادر الفرع قام بتلافي الازمة التي حصلت بوقت قياسي في المخيمات واستمر العمل طوال ساعات الليل حتى وقت طلوع الصباح “.

ونوه عباس ان ” كوادرنا كانت متواجده كما هو معهود لموظفي الخفر في المخيمات للحالات الطارئة مثل حدوث تلك الحالات ليكونوا قريبين من العوائل اثناء ظروف الطوارئ لترميم الخيم والكرفانات التي سقطت اثر العاصفة “.