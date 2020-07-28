توتنهام يعلن رحيل مدافعه البلجيكي فيرتونخين

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن رحيل المدافع البلجيكي يان فيرتونخين والحارس الاحتياطي الهولندي ميشيل فورم عن النادي بعد نهاية عقديهما.

وذكر توتنهام في بيان له عبر موقعه الرسمي أن فيرتونخين الذي انضم إلى الفريق قادما من أياكس امستردام الهولندي عام 2012، خدم النادي بإخلاص طوال 8 مواسم مضت، إذ شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا، وساهم في بلوغ الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف النادي الإنكليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي، حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات.

وكان توتنهام أنهى موسم الدوري الإنكليزي باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة، وضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي في اليوم الأخير من مسابقة الدوري الإنكليزي 2019-2020.