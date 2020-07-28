خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن تعرض معسكر التاجي الى قصف صاروخي

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن تعرض معسكر التاجي الى قصف صاروخي.

وقالت الخلية في بيان ان “معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل تعرض قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية”، مبينة ان “الصاروخ الاول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية”.

واضافت ان “الصاروخ الثالث سقط في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر”، مشيرة الى ان “القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدره القتاليه المستقله عسكريا على مجابهة الاخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا”.