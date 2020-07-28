درجال يعد بتذليل العقبات امام منتخب الشباب

وعد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتذليل العقبات امام منتخب الشباب بكرة القدم الذي يعسكر في بغداد استعدادا لنهائيات اسيا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، زار المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب بكرة القدم في ملعب المرحوم علي حسين شهاب في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي، يرافقه مدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف.

وذكر درجال، بحسب البيان، ان الهدف من زيارة منتخب الشباب الذي يستعد لنهائيات بطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للمدة من 14 ولغاية 31 تشرين الأول 2020، هو تقديم الدعم المطلوب لاسيما في الجانب اللوجستي، فضلا عن تذليل الصعوبات امام ليوث الرافدين لرفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.

واستمع الوزير، بحسب البيان، لشرح مفصل من المدير الفني لمنتخب الشباب قحطان جثير عن الظروف التي تحيط بالمعسكر التدريبي والتدريبات وتجميع اللاعبين لاسيما في ظل جائحة كورونا، ووعد ببحث هذه المواضيع مع الجهات ذات العلاقة، كما سيتواصل مع خلية الازمة الصحية حتى نتمكن من تجميع المنتخب في مكان واحد وتهيئة وسائل النقل من الفندق الى ملاعب التدريبات بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وخاض منتخب الشباب، امس الاثنين، وحدة تدريبية في ظل جائحة فيروس كورونا، على ملعب المرحوم علي حسين شهاب، بتواجد لاعبي العاصمة، على أن يلتحق لاعبو المحافظات خلال الأيام المقبلة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في بغداد.

واوقعت القرعة منتخبنا الشبابي لكرة القدم، في بطولة آسيا تحت 19 عاما بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.