رئيس وزراء العراق يأمر بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

أمر مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العراقيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وتوفى متظاهر الثلاثاء متأثراً بجروحه بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية فى ساحة التحرير فى العاصمة العراقية بغداد، كما أكدت مصادر طبية وأمنية، وهو ثالث متظاهر يقتل خلال يومين.

وتوفي متظاهران صباح الإثنين أيضا متأثرين بجراحهما بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، فيما أجج ذلك التظاهرات الدائرة في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت في أكتوبر.

ومنذ أكتوبر 2019، واندلعت الاحتجاجات الشعبية التى تدين الفساد وتطالب بوظائف وبخدمات فاعلة قُتل أكثر من 550 شخصاً وأصيب 30 ألفاً بجروح وتعرض العشرات من النشطاء للقتل أو الخطف.

وقد وعد الكاظمي بالكشف عمن يقفون وراء هذا العنف وتعهد مجدداً مساء الاثنين بالحفاظ على “الحق المشروع” في التظاهر بعد وفاة متظاهرَين.