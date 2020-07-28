سولشاير يسخر من منتقدي مانشستر يونايتد: توقعتم تواجدنا بالمركز السابع ولكننا تأهلنا لدوري الأبطال!

أبدى مدرب فريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، سعادته بعد تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء تأهل الشياطين الحمر عقب فوزهم، أمس، على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “أنا مسرور، لقد تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا، أتينا من خلف الفرق وتجاوزناهم، لقد أظهرنا أننا نمتلك الاستمرارية والعقلية الصحيحة”.

وأضاف: “نحن نبني مجموعة وثقافة أداء هنا يمكننا أن نفخر بها، لقد أخبرت الصبية أنه بغض النظر عما سيحدث أمام ليستر سيتي فنحن فائزون، لقد أظهر اللاعبون صفاتهم كمجموعة، الأجواء أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل”.

ووجه النرويجي رسالة قوية إلى منتقدي مانشستر يونايتد، حيث قال: “لا يبدو أن وسائل الإعلام قد توقعت ما فعلناه، كل التوقعات كانت منحصرة في أننا سنحصل على المركز السادس أو السابع”.

واستكمل: “لا بأس، إذا تم انتقادي فهذا يجعلني أقوى ويجعلني أؤمن أكثر بما أفعله، من فضلكم لا تمدحوني كثيرًا لأن هذا يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي”.

وأوضح: “كنت أقرأ التنبؤات التي كُتبت وكان بعض أفراد الطاقم الفني يناقشونها، إنهاء الموسم في المركز الثالث مع هذا الفريق وتلك المجموعة وبالنظر إلى أننا كنا في مرحلة إعادة البناء، كل هذا يدل على أن الجميع قاموا بإنجاز هائل”.