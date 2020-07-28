غارسيا مدرباً لفالنسيا حتى 2022

أعلن فالنسيا الإسباني، رسميا، أن خافي غارسيا سيتولى تدريبه بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2022.

وقال غارسيا: ”فالنسيا نادٍ طموح، يمتلك لاعبين كبارا يقدمون كل ما لديهم حتى الدقيقة 90“.

وأضاف: ”ليس هناك أي شك في عملهم وجهودهم، وهذا يدفعنا دائما لأفضل لحظات نادينا، الذي دائما ما يستمد قوته من الأفضل في بلادنا، قاعدة ناشئي فالنسيا، التي دائما كانت مصنعا لا ينضب للموهبة ولكرة القدم“.

وغارسيا، البالغ من العمر 50 عاما، درب أندية واتفورد الإنجليزي، وروبين كازانا الروسي، ومالاغا وأوساسونا وفياريال وألميريا الإسبانية.