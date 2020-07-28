في مواجهة كورونا الكورونات الستة بكل شجاعة و بسالة !..

بقلم مهدي قاسم

ولكن قبل أي شيء آخر ينبغي القول :

ليكن الله في عون الشعب العراقي الصابر كأيوب في محنته !!،

وهو يكظم غيظه دون أن ينفجر كبركان عاصف شررا

وهو يخوض حربه الضارية والعشوائية على خمس جبهات خطيرة جدا وهي :

1ــ جبهة كرورنا الشرسة ……

ـ2 ــ جبهة كورنا عصابات و لصوص المنطقة الخضراء….

3ــ جبهة كورونا الفقر والبطالة :

بسبب توقف العمل وخاصة بالنسبة للكسبة و أصحاب المحلات والبسطات …..

4 ــ جبهة كورونا انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل في أثناء حلول الجحيم العراقي صيفا …

5ــ جبهة كورونا مؤشرات الحار المتصاعدة ، كبندول ساعة منفلت

و القيظ اللاهب والساخن المجنح أعلى فأعلى كغراب مجنون

6ــ جبهة كورونا المليشيات الملثمة والعصابات المنفلتة قتلا وخطفا و بلطجة ..

و لكن بالرغم من ذلك و من حسن الحظ أن نسبة الجنون لا زالت قليلة جدا بين صفوف المجتمع العراقي !…

و يبدو حتى الماء أحذ يأتي شحيحا مقطرات بقطرات بالكاد تخرج من الحنفيات ،

كأنما الماء قد تحالف هو الآخر مع الكهرباء لجعل حياة العراقيين مريرة ومعذبة ..

ولكن أي عذاب و أية معاناة فظيعة ! ، إذ كلما ارتفعت درجات الحرارة و حلقت عالية كلهيب بركان ازداد انقطاع الكهرباء لساعات أطول و أطول بتواز مع تلكوء سيلان الماء ، بينما الناس يلهثون مختنقين من شدة الحر والقيظ اللاهب ..

هذا الشعب الذي تفوّق حتى على أيوب بشدة و قوة صبره على التحمل كل هذه المعاناة والعذابات الفظيعة..