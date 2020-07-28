متحدث حكومة كوردستان: هدفنا القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب والموظفين الوهميين

الإصلاح يضمن حقوق الموظفين الأكفاء …

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإصلاح لا ينتقص من استحقاقات الموظفين الأكفاء والجديرين، وإنما الهدف هو القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب والموظفين الوهميين.

وقال الدكتور جوتيار عادل ، إنه «تم تشكيل اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه والوزراء المعنيين، وتم اقتراح مشروعي قوانين، الأول مشروع إنشاء صندق التقاعد، والآخر مشروع تحديد أسس الرتب العليا، كما تم وضع خارطة طريق للإجراءات التي على كل وزارة اتباعها لتطبيق قانون الإصلاح».

د. جوتيار عادل

وأشار الدكتور عادل، إلى أنه «تم حالياً البدء بتدقيق قوائم الشهداء والمؤنفلين والمعتقلين السياسيين، وكذلك تم البدء بالعمل على تنظيم عمل وحدات المحاسبة في وزارة البيشمركة، والقضاء على ظاهرة الموظفين الوهميين، وكذلك يجري العمل على تنظيم مسألة الحراسات عبر تأسيس إدارة موحدة لها ضمن وزارة الداخلية كمرجعية حصرية لتعيين الحراسات لكافة المؤسسات والمسؤولين حسب الحاجة».

وأكد المتحدث باسم حكومة كوردستان، أن قانون الإصلاح لا ينتقص من استحقاقات الموظفين الأكفاء والجديرين، وإنما يقوم بإنصافهم أكثر، مبيناً أن القانون هدفه القضاء على ظاهرة الموظفين الوهميين وتعدد الرواتب.

ولفت الدكتور عادل إلى أن الحكومة وجهت اللجنة العليا للإصلاح إلى تدقيق عقود النفط وعقود المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن الإصلاح سيطال كافة القطاعات الرئيسية.