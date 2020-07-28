نائب بالاتحاد يعلق على اجتماع مسرور بارزاني مع بافل طالباني: سنكون أكثر ثقلاً أمام بغداد

اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الاثنين، ان الاجتماع الذي جمع اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني “خطوة ايجابية”.

وقال فقي في حديث ان “القطيعة التي استمرت لأشهر ليست من صالح اقليم كردستان خاصة في ظل الظروف الحالية وامامنا تحديات كبيرة ونحتاج الى وحدة الموقف بين الحزبين الكبيرين”

وأضاف أن “وحدة الموقف الكردي تخدم مفاوضات أربيل مع الحكومة الاتحادية في بغداد وتعطيها ثقلا وزخما كبيرا في المرحلة المقبلة باتجاه نيل حقوق الاقليم”

من جهة أخرى قال مصدر سياسي ان لقاء اليوم انهى قطيعة طويلة وصراعا سياسي مستمراً وصل ذروته في الأشهر الماضية بعد توجه قوة عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى منطقة زيني ورتي

وبين في حديثه ان “اللقاء اليوم اسفر عن عودة كتلة الاتحاد الوطني الى جلسات برلمان الاقليم والاتفاق على إنهاء المشاكل مع بغداد وان يكون الموقف الكردي موحدا وتأجيل موضوع اللامركزية الإدارية الذي طرحته محافظة السليمانية”.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له.

وفي اللقاء، عبّر الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، كمشارك رئيسي في الحكومة، عن “دعم الاتحاد الوطني لحكومة إقليم كردستان”، وقال: “إن الخلافات بين الجهات السياسية يجب أن لا تنعكس على عمل المؤسسات الحكومية، ويتعين على الأطراف جميعاً أن تكون عاملاً مساعداً وأن تتعاون فيما بينها بصدر رحب، وأن تحل خلافتها عبر الحوار”.

وأضاف: “إن منجزاتنا هي ثمرة الوحدة ورص الصفوف والانسجام، ولذلك نحن نبذل كل جهودنا للمساعدة في تخطي الظروف العصيبة والأزمات”.

هذا وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن مواطني الإقليم، وعلى الرغم من تحملهم للصعاب، قلقون من التوترات الداخلية وينتظرون من الأطراف كافة ظروفاً سياسية ملائمة، وقال: “إن حكومة الإقليم هي حكومة إقليم كردستان قاطبةً، ولا بد للأطراف المؤتلفة في التشكيلة الوزارية التاسعة أن تدعم برنامج عمل الحكومة، لكونه برنامجاً مشتركاً لجميع المشاركين في تشكيلتها”.