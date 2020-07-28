هل ينجح بايرن في إعادة حفل «الكرة الذهبية»؟

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني AA يُعد نادي بايرن ميونخ الألماني أحد أكثر الأندية التي عبّرت عن استيائها من إلغاء مجلة «فرانس فوتبول» لحفل الكرة الذهبية لهذا العام، وهذا الذي يحدث لأول مرة منذ عام 1956 بسبب الأزمة المترتبة عن تفشي فيروس كورونا. وأكد المدير التنفيذي في النادي «البافاري»، كارل هاينز رومينيغيه، في مؤتمر صحافي، عن قناعته بأن نجم فريقه البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادر على نيل هذه الجائزة نظراً للمستويات الكبيرة التي أظهرها هذا الموسم، وقيادته البايرن للفوز بالثنائية المحلية بأهدافه الغزيرة والحاسمة. وقال رومينيغيه، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «ليفاندوفسكي يمر بموسم رائع، لقد سجل 34 هدفاً في الدوري الألماني، و11 في دوري الأبطال، ربما يكون الموسم الأفضل في مسيرته الاحترافية، لكن للأسف قررت مجلة فرانس فوتبول عدم منح الكرة الذهبية هذا الموسم، كنت أرى فيه المرشح الأول للفوز بها». ولم يستبعد أسطورة «المانشافت» عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، للحديث مع مسؤولي «الكرة الذهبية» للتراجع عن القرار، قائلاً: «لا يزال بإمكاننا التحدث مع إنفانتينو لربما يتم التراجع عن قرار إلغاء هذا الحفل، لأنه باستثناء فرنسا فجميع البلدان الكبرى استأنفت بطولاتها المحلية بصفة عادية، أرجو أن تُكلل خطوتنا هذه بالنجاح».