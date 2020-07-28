ويليان يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن مستقبل لاعب فريق تشيلسي، ويليان، وإمكانية بقائه في النادي الإنجليزي.

وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع البلوز، في 30 حزيران الماضي، قبل أن يوقع عقدًا قصير الأمد لحين نهاية الموسم الحالي.

وأكد ويليان في وقت سابق إنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي حول تجديد عقده، نظرًا لاختلافهما حول مدته ومن ثم فإن رحيله أصبح أمرًا محتومًا.

وأبدى أكثر من نادِ رغبته في الحصول على خدمات ويليان، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، مثل آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

ولكن شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أكدت إنه من المرجح بقاء ويليان في تشيلسي.

وأشارت إلى أن إدارة تشيلسي بدأت محادثات جديدة مع ويليان بشأن تجديد عقده، في ستامفوردج بريدج.

وأوضحت أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وأفادت بإنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بين مسؤولي تشيلسي وويليان بحلول نهاية الأسبوع الحالي.