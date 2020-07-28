يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا في ليلة إصابات نجوم السيدة العجوز

توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، للمرة التاسعة تواليًا بعد الانتصار على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في المباراة، التي جمعت بينهما، مساء أمس، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من السيري آ.

الإصابات ضربت صفوف يوفنتوس مُبكرًا، حيث لم يتمكن البرازيلي دانيلو من استكمال المباراة بعد اصطدام في الرأس مع راميريز لاعب سامبدوريا في الدقيقة 24.

وقام الجهاز الطبي بتضميد رأس راميريز على إثر الاصطدام القوي، أما دانيلو ترك أرض الملعب في الدقيقة 29 وشارك بيرنارديسكي بديلاً له.

ثم في الدقيقة 40 لم يتمكن أيضًا باولو ديبالا من استئناف المباراة لإصابة عضلية تعرض لها، وشارك مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيغواين، بديلاً له.

وفي الدقيقة 44 كاد أنّ يحرز بيرنارديسكي الهدف الأول في المباراة، بعد تسديدة رائعة، ولكن حارس سامبدوريا تصدى للكرة بشكل رائع.

وعندما كان يظن الجميع أنّ الشوط سينتهي سلبيًا، جاء رونالدو، ليحرز أول أهداف المباراة في الدقيقة 45+7، بطريقة رائعة، بعدما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة لـ يوفنتوس على حدود منطقة جزاء سامبدوريا، وتقدم بيانيتش للعب الكرة، ولم يسددها بل مررها بشكل أكثر من رائع بالعرض لـ رونالدو، المتواجد في منطقة الجزاء، سددها البرتغالي بقوة من أول لمسة لتسكن الكرة شباك حارس مرمى الضيوف.

كريستيانو رونالدو كاد أنّ يحرز الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 61، بتسديدة رائعة، ولكن حارس سامبدوريا تصدى له.

وبعدها بست دقائق، سجّل بيرنارديسكي الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة رائعة قادها هيغواين، ثم مرر الكرة لـ رونالدو، الذي بدوره توغل حتى منطقة الجزاء، وراوغ وسدد بقوة ثم تصدى الحارس للكرة لـ ترتد للقادم من الخلف بيرنارديسكي الذي سجل الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 88 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ يوفنتوس، انبرى لها رونالدو، ولكن البرتغالي أهدر الكرة، حيث سددها بقوة ولكن ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 90+2 كاد أنّ يحرز يوفنتوس الهدف الثالث، بعد ارتباك دفاعي، ولكن مدافع يوفنتوس أبعد الكرة بشكل مُذهل من على خط المرمى

هذا الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 83، ليوسع الفارق مع الوصيف إنتر ميلان لـ 7 نقاط، ليحسم اللقب رسميًا، قبل جولتين من نهاية الموسم، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة بالمركز الخامس عشر.