الصحة تسجل أعلى نسبة شفاء بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 2747 إصابة و77 وفاة جديدة بفايروس كورونا، فيما سجلت اعلى معدلات شفاء منذ ظهور الفايروس.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب بيان للوزارة تلقته (المدى)، في بغداد/ الرصافة 347، بغداد/ الكرخ 549، مدينة الطب 66، النجف 63، السليمانية 77، أربيل 93، دهوك 15، كربلاء 195، كركوك 143، ديالى 101، واسط 160، البصرة 234، ميسان 52، بابل 161، الديوانية 93، ذي قار 108، الأنبار 49، المثنى 116، نينوى 70، صلاح الدين 55.

كما سجلت مستشفيات العراق 3918 حالة شفاء في بغداد / الرصافة 546، بغداد / الكرخ 248، مدينة الطب 112، النجف 93، السليمانية 1636، أربيل 69، دهوك 16، كربلاء 159، كركوك 145، ديالى 66، واسط 61، البصرة 164، كركوك 145، ديالى 66، واسط 61، البصرة 164، ميسان 90، بابل 186، الديوانية 65، ذي قار 88، الأنبار 16، نينوى 32، صلاح الدين 126.

وبلغت حالات الوفاة في عموم العراق إلى 77 حالة في بغداد/الرصافة 11، بغداد/الكرخ 3، مدينة الطب 4، النجف 1، السليمانية 4، أربيل 1، كربلاء 4، كركوك 8، ديالى 1، واسط 2، البصرة 5، ميسان 1، بابل 13، الديوانية 3، ذي قار 7، الأنبار 1، المثنى 3، نينوى 1، صلاح الدين 4.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 115332 منها شفاء 81062 حالة، ووفاة 4535.