العراق وكندا يوقعان مذكرة تعاون تتعلق بخدمات الدعم التقني وبرامج التدريب

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تعاون مع غرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين فيما يتعلق في مجالات خدمات الدعم التقني وبرنامج التدريب وتبادل المعلومات.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين الساعدي في بيان أن “هذه الاتفاقية تعمل على تسهيل التعاون المشترك بين الهيئة وغرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية لتكثيف العمل من خلال برامج التدريب للكوادر العراقية على أفضل الممارسات في حقل الاسواق المالية من أجل تطوير الأسواق المالية والخدمات المالية بشكل خاص بما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل في الأسواق المالية في العراق”.

من جانب آخر، أشار الساعدي إلى أن “الهيئة أنجزت إصدار تقريرها للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠ عن حركة التداولات والمؤشرات المالية في سوق العراق للأوراق المالية، حيث تأثر التداول في هذا الفصل بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كرونا والتي أدت إلى تقليل جلسات التداول، ورغم ذلك فإن حجم التداولات لهذا الفصل قد تجاوزت 17 مليار دينار للسوقين النظامي والثانوي وبعدد أسهم يصل إلى حوالي 35 مليون سهم حيث تصدر قطاعي الاتصالات والمصارف تلك التداولات”.

الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية تمتلك العديد من الخطط والاجراءات المستقبلية التي تنوي اتخاذها خلال الفترة القادمة بمجرد تشكيل مجلس الهيئة واصدار قانونها الجديد والتي من شأنها أن تزيد تلك التداولات وتزيد جاذبية الأسواق المالية ب‍العراق بما يؤدي الى تطورها او انشاء اسواق مالية جديدة مثل سوق للسلع في العراق والذي سينعكس على مجمل الاقتصاد العراقي والذي يمتلك العديد من المقومات والمكامن غير المكتشفة والتي تشكل فرص اسثمارية واعدة في المستقبل.