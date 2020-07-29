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العراق يغلق منافذه الحدودية مع ايران خلال العيد ولمدة 10 ايام متتالية

كشف مسؤول ايراني، الاربعاء، عن قيام الجانب العراقي باغلاق الحدودية مع ايران بدءاً من ايام عيد الاضحى المبارك وعلى مدى 10 ايام متتالية.
وو قال مساعد رئيس منطقة اروند الاقتصادية الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الاشغال (سيد علي موسوي انه “انه وفقا لاعلان السلطات العراقية سيتم وقف النشاطات في معبر شلمجة الحدودي بدءاً من ايام عيد الاضحى المبارك وعلى مدى 10 ايام متتالية.
واوضح موسوي في افادة صحفية اليوم الثلاثاء، انه بناء على اعلان الجانب العراقي والاتفاق الحاصل سيتم اغلاق معبر شلمجة الحدودي اعتبارا من يوم الخميس القادم؛ وعليه سيتم ايقاف كافة النشاطات التجارية لدى هذا المنفذ الدولي.
ودعا المسؤول بمحافظة خوزستان، جميع التجار ورجال الاعمال الذين يستخدمون معبر شلمجة لتوريد السلع الى العراق، الى استخدام معابر حدودية اخرى لتجنب الاضرار المحتملة.
علما ان معبر شلمجة الدولي يقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر (في خوزستان) وجنوبي البصرة العراقية.

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