Posted on by

العمليات المشتركة تنعى ضابطين و3 جنود استشهدوا بهجوم هيت

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

صدق الله  العلي العظيم

على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر  الا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد  اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي  استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين.

سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن.

الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

===============

٢٨ تموز ٢٠٢٠

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close