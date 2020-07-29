العمليات المشتركة تنعى ضابطين و3 جنود استشهدوا بهجوم هيت

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

صدق الله العلي العظيم

على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر الا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين.

سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن.

الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

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٢٨ تموز ٢٠٢٠