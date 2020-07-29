العناية بالذات وأخلاقيات الرعاية السياسية عند ميشيل فوكو

د زهير الخويلدي

“إن فن الحياة يدور حول حياة كل واحد “[1]

هل يمكن أن تهتم الفلسفة بالعناية بالذات؟ ولماذا تشترط توفر أخلاقيات الرعاية السياسية بالذات النفسية؟

المجلد الثالث والأخير في تاريخ الجنسانية هو مكرس لتدريب الفرد كما تم تطويره من خلال النصوص التي غالباً ما يتم تحليلها قليلاً ، ولكنها حاسمة في إنشاء غرض ثقافي عام تتوج بظهور شخصية فريدة قادرة على الاستفادة المثلى من جسدها وروحها المتعلمة بشكل متناغم لجعلها قادرة على تولي الوظائف السياسية التي يقصد بها على الفور. الرعاية الذاتية ليست أنانية ضيقة ، ولكن البحث عن الحياة وفقًا لترتيب يضمن استدامة المدينة ، والذي نسعى إلى استنتاجه من الطبيعة كما نفهم قوانينها. وهكذا يكشف فوكو عن نفسه بحثًا عن إعادة إنشاء روابط معينة ، تكسرها الحداثة ، بتقليد قديم كلاسيكي يجعلنا نعيد اكتشافه. وبالتالي يبدو الاهتمام بالذات وفقًا للقراءة التي يقدمها فوكو ، من خلال التأكيد على عملية العمل التي يقودها كل شخص لنفسه وللمدينة ، على الرغم من المشاكل التي تبدأ من أماكن بعيدة على ما يبدو ، يمكن مقارنته بمفهوم الرعاية الذي طورته فلسفة الصحة. الرعاية ، في الواقع ، تفترض أيضًا عملية عمل مبنية على علاقة مع الآخرين من حيث القرب والسياق. في المستوى الثاني ، تفترض الرعاية الذاتية ، مثل الرعاية من حيث هي علاقة اعتناء بالمدينة مسبقًا ، وبعبارة أخرى علاقة أخلاقية بالسياسة.

النقطة المهمة هي أن الذات ليست هنا بداهة ، حيث علمتنا الميتافيزيقيا المدرسية النظر فيها ، واستيعابها في جوهر. بدلا من ذلك ، تأثير هذه الممارسات ، التي تسمى بحق التحول الذاتي. وهذا بالضبط ما يدور حوله مفهوم الرعاية الذاتية الذي أعاد فوكو اكتشافه. كان عليه أن يحررها ، كما سنرى ، من طبقاتها الفلسفية ، التي شكلتها قرون من سوء الفهم والحجب ، قبل رؤيتها في العمل في علاقة الذات بالحقيقة.

ربما يكون الاهتمام بالذات في وقت مبكر وأكثر أهمية من المشهور الذي يعرفه الجميع حول الاغريق ، والذي هو في بعض الأحيان الأساس السقراطي. الآن يظهر فوكو أنك تعرف نفسك ، فأنت في الواقع خاضع للرعاية الذاتية. في مطالبته للبحث عن الحقيقة ، وجه سقراط هذا النقد أيضًا للمواطنين الأثينيين:

“ماذا! صديقي العزيز ، أنت أثيني ، مواطن في مدينة كبيرة ، وأكثر شهرة من أي دولة أخرى لعلمها وقوتها ، ولا تتورع في إعطائك الرعاية لثروتك لتزيدها قدر الإمكان ، وكذلك سمعتك وتكريمك ؛ ولكن بالنسبة إلى عقلك ، فيما يتعلق بالحقيقة وروحك ، والتي هي مسألة تحسين مستمر ، فأنت لا تهتم ، حتى أنك لا تفكر في ذلك.” هكذا تحدث أفلاطون في محاورة الدفاع عن سقراط مشيرا الى البُعد عن الرعاية الذاتية بوضوح نتيجة البُعد عن الحقيقة ، والحقيقة حول الذات بقدر ما تشير إلى الحقيقة بشكل عام.

في هذا الاتجاه يميز فوكو ثلاثة أبعاد أساسية في الرعاية الذاتية كان قد ذكرها في دروسه عن هرمينوطيقا الذات [2]في علاقة بالذات والعالم والآخر ، حول موضوع الموقف العام من الذات لذاتها، و طريقتها المعينة للنظر إلى الأشياء ، وحول مسألة المكوث في العالم ، للقيام بأعمال معينة ، ولإقامة علاقات مع الآخرين.

“- أولاً ، موضوع الموقف العام ، وطريقة معينة للنظر إلى الأشياء ، والتواجد في العالم ، والقيام بأعمال ، وإقامة علاقات مع الآخرين. هو موقف: تجاه الذات ، تجاه الآخرين ، تجاه العالم ؛

– ثانياً ، العناية بنفسك تعني أنك تحوّل نظراتك ، وأنك تنقلها من الخارج إلى … كنت سأقول “بالداخل”. دعونا نترك هذه الكلمة (التي تعتقد أنها تطرح الكثير من المشاكل) جانباً ، ودعونا نقول فقط أننا يجب أن نغير نظرتنا ، من الخارج ، ومن الآخرين ، من العالم ، وما إلى ذلك ، نحو : “نفسك”. تتضمن الرعاية الذاتية طريقة معينة لمشاهدة ما تفكر فيه وما يحدث في الفكر. علاقة كلمة التمرين بالتأمل. (…).

– ثالثًا ، الإجراءات التي يمارسها المرء على نفسه ، الإجراءات التي يتولى المرء بواسطتها مسؤولية نفسه ، والتي يعدل المرء من خلالها نفسه ، والتي ينقي المرء من خلالها نفسه ويحول من خلالها المرء نفسه. ويقوم بتشكيلها. ومن هناك ، سلسلة كاملة من الممارسات التي ، في معظمها ، مثل العديد من التمارين التي سيكون لها (في تاريخ الثقافة والفلسفة والأخلاق والروحانية الغربية) مصير طويل جدًا. على سبيل المثال ، هذه تقنيات التأمل. هذه هي تقنيات حفظ الهوية ؛ هذه هي تقنيات الفحص الذاتي.”

على هذا الأساس يدعو ميشيل فوكو الى العناية بالذات بأن”يصبح المكان المعطى لمعرفة الذات أكثر أهمية: مهمة اختبار نفسك ، فحص ذاتك ، التحكم في نفسك في سلسلة من التمارين المحددة جيدًا تثير سؤال الحقيقة – حقيقة ما نحن عليه وما نحن قادرون على القيام به – في صميم تكوين الذات الأخلاقية “[3]

يعتبر ميشيل فوكو بالفعل الرعاية الذاتية بمثابة تقنية ذاتية ، وهو فن لا يمكن ، على هذا النحو ، اختزاله إلى السجل الوحيد للمعرفة ، ولكنه يشمل ممارسات الكتابة أو التأمل بالإضافة إلى الإثارة الجنسية أو الممارسة السياسية. لم تعد مسألة صنع عمل معرفي بل جعل حياة المرء أثرا مصنوعا، يصرح حول هذا الأمر: “بالكاد نمتلك ذكرى هذه الفكرة في مجتمعنا ، وهي فكرة يتم بموجبها رعاية العمل الفني الرئيسي ، المجال الرئيسي الذي يتعين عليك فيه تطبيق القيم الجمالية هو نفسك وحياتك ووجودك”[4]. لكن أليس الاعتناء بالذات هو علامة حرية؟ وألا تمثل أخلاقيات الرعاية الذاتية ممارسة للحرية؟ وكيف يقتضي الاعتناء بالذات ممارسة الاعتراف بالتحريض على خطاب التجربة المثيرة التي تتعلق بالرغبة[5] ؟

كاتب فلسفي

[1] Epictète, Entretiens, I, 15, 2, cité par Hadot (P.), Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Albin Michel, 2002 (2e édition), p. 23.

[2] Foucault (M.), L’herméneutique du sujet, Cours au Collège de France 1981-1982, Paris, Seuil/Gallimard, 2001.

[3] ميشيل فوكو، تاريخ الجنساية، العناية بالذات، الجزء الثالث، لقد تفاديت الترجمتين العربيتين للكتاب وهما: الانشغال بالذات والانهمام بالذات، تاكيدا على الفاعلية الانسانية في رعاية الذات والعالم والآخر.

[4] Foucault (M.), Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, vol. IV, p. 402.

[5] Foucault (M.), Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 172.