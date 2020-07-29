الكاظمي يطلب من وزرائه النزول للشارع واستيعاب مطالب المواطنين

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بتلبية مطالب المتظاهرين، وأنه “بصدد اتخاذ قرارات وطنية بهذا الغرض”. ووجه الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الوزراء بالنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، مشددا على أنه “لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا”.

وقال “نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم”، مشيرًا إلى توجيه الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بـ”تجنب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين”. وحول التظاهرات الأخيرة، أكد الكاظمي أن “القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت”. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه الاثنين، بفتح تحقيق فوري في أحداث ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبا المتظاهرين بـ”عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق”.