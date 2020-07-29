درجال يدعم منتخب الشباب في نهائيات أوزبكستان

زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب لكرة القدم المقام على ملعب المرحوم علي حسين شهاب في المدينة الشبابية بشارع فلسطين بالقرب من مجمّع الشعب الدولي في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد رافقه مدير عام دائرة التربية البدنية أحمد عودة ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف.

وقال درجال في بيان تلقت (المدى) نسخة منه :إن الهدف من زيارة منتخب الشباب الذي يستعد لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19عاماً والتي ستقام بالعاصمة الأوزبكية طشقند للمدة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل وهو تقديم الدعم المطلوب لاسيما في الجانب اللوجستي فضلاً عن تذليل الصعوبات أمامه لرفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية.

وأستمع الوزير لشرح مفصّل من المدير الفني لمنتخب الشباب قحطان جثير عن الظروف التي تحيط بالمعسكر التدريبي والتدريبات وتجمّع اللاعبين وخاصة في ظلّ جائحة كورونا، ووعد درجال ببحث هذه التفاصيل مع الجهات ذات العلاقة، كما سيتواصل مع خلية الأزمة الصحّية حتى نتمكن من تجميع المنتخب بشكل كامل في مكان واحد وتهيئة وسائل النقل من الفندق الى ملاعب التدريبات بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم.