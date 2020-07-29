عراقيون حد الألف

حسن حاتم المذكور

1 ـــ انا وانت والأخرون, عراقيون اولاً وحد الألف, وبكل ما لحروف العراق, من جمالية المعنى والتنوع, كنا تاريخ حضارات تستورث بعضها, انا مثلاً, عراقي وميسان عش طفولتي, وفي قلب ذي قار بيتي, وانت ايضاً لك في المدن السمراء قلب وبيت, يجمعنا كل الذي فينا, عذوبة لهجتنا والشمس في سمرتنا, ووعي لم تنقطع سواقيه, عن منابع تاريخ اجدادنا, وحضارات تبتسم في الذاكرة الكونية, يجمعنا ايضاً نزيف الدم والثروات, وقسوة الجوع والأذلال توحدنا, وسجن ايراني نسميه وطن, والسجان فيه شيعي سافل, يغتال فينا الحسين ويختطف زينب (عليهما السلام), وحتى شيعة ولاية الفقيه, لهم فينا في كل يوم كربلاء, رغيف خبزنا الحافي, مغموس في مرّ التوحش والفساد, ومن اهدوا رأس الحسين (ع) الى يزيد, يحاولون الآن إهداء رأس الأنتفاضة العراقية, الى يزيد شيعي, تدرب على خطفنا وقنصنا واغتيالنا في طهران, انهم ذات الذين, جلبتهم جاهلية الأسلام السياسي, غيوم سوداء مضغت تاريخ اجدادنا, مزقت نسيج وحدتنا, وقطّعت فينا شرايين التواصل مع حقيقتنا, فأصبحنا اذلاء فقر وجهل وتخلف وخوف.

2 ـــ عراقيون على ارضنا, نسينا اننا اشقاء والمشتركات المصيرية هويتنا, “نريد وطن” ونحن في احضانه غرباء, مزقتنا المذاهب والقوميات, وعقائد المنحرفين, السياسة التي لا توحد الأشقاء, ليس الا مأخوراً وضيع, تمر على اسّرته مصالح الغرباء, مذاهب الأديان واحزابها ومليشياتها, التي تتاجر بالكراهية وتتطفل على ارزاق الناس, وتجعل من عناصر الفتنة, اساس وجودها ومصادر نفوذها, لم تعد سوى اكاذيب وفنون سياسية للأحتيال, لا شيء يجمعها والقيم السماوية, انها ادوات تجهيل وافقار واذلال, وهنا ولمن “يريد وطن”, عليه ان يتمرد على عهر السياسة, وانحراف المذاهب والأديان المسيسة, ليستحق ان يكون له وطن.

3 ـــ عراقيون ولكن, في وطن بلا وطن, ممزقون من داخلنا, ومن خارجنا تتوحد الأطماع فينا, نتغرغر كراهية لبعضنا, مدمنون على روث الرمز والقائد والمرجع وسماحة الإمام, في اجوائنا قواعد امريكية, وفي احشاء جنوبنا ووسطنا, احزاب ومليشيات ايرانية, تشرب دمنا وتأكل لحمنا, وتترك فضلاتها, بيوتات للشعوذة والتخريف وحوانيت للمتعة, في شمالنا وغربنا قواعد ومراكز للتجسس, تحت عناوين مشبوهة, كل شيء فينا ممزق, سوى اللصوص والمهربين وقطاع الطرق, فينا وعلينا موحدون, العربي (الشيعي والسني), يخون نفسه ويخذل الشقيق, الكردي يخون نفسه ويشتم الشقيق, والأكثريات تُزني بعرضها وارضها, وتغتصب الأقليات, الجميع يعرضون قضايانا الوطنية الكبرى, في مزاد المنطقة الخضراء, اذا اردنا ان نكون , علينا الأندماج بجيل الأنتفاضة, هناك في ساحات التحرير, نحرر نفسنا الأخير, ثورة يباركنا الرب عليها والعراق.

4 ـــ المواطن العراقي, لا يمكن له ان يقف على قدميه, ليسافر في ذاته حتى مقام حقيقته, ليعرف من هو, وما كان عيه, وما يجب عليه ان يكون, متى ابتداءت كبوته التاريخية وتغولت فيه الغيبيات, بمضامينها المدمرة للعقل العراقي, حتى اصبح (مومياء) في مقابر الشرائع والعقائد النافقة, ثم عليه ان يهذب تاريخه من الزيف, ليعيد كتابته مرة اخرى, عليه ان يتحرر من شلل المتمذهبين, وعبوديتة لأشرار الوسطاء, عليه ان يخلع جلد الألف واربعمائة عام, من دين الدولة ودولة الدين, عليه ان يخرج من كلس غيبوبته, ليحرر وعيه وارادته, من شرائع اللامعقول, ويرتدي كما كان, جلد الهوية الوطنية بجمالية التنوع, ويحترم بقوة الأيمان, قدسية الأرض والأنسان, ولا يتقدم الى الخلف, على طريق الوسطاء, فهم وعبر تاريخهم, ورغم كثرة القابهم وزيف مظاهرهم, يبقون الحاضنة التاريخية, لفساد وارهاب احزاب الأسلام السياسي.

29 / 07 / 2020

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