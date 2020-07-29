عمليات اربيل : لاحظر تجوال خلال الاضحى .. اغلاق بعض الاماكن العامة فقط

أكد المتحدث باسم غرفة عمليات أربيل، اليوم الاربعاء، بأنه لن يكون هناك حظر للتجوال في المدينة خلال أيام عيد الاضحى، ولكن سيتم اغلاق بعض الاماكن العامة فقط.

وقال هيمن قادر، نائب محافظ أربيل والمتحدث باسم غرفة عمليات المحافظة لـ : “حركة المواطنين ستكون طبيعية خلال ايام عيد الاضحى المبارك، ولن يكون هناك حظر للتجوال، فقط سيتم اغلاق بعض الأماكن العامة”.

وأضاف، “حظر التنقل لا يزال ساريا بين المحافظات بتوجيه من وزارة الداخلية، ولكن يمكن للمواطنين التنقل بين المحافظات للحالات الضرورية، وايضا باستطاعة المواطنين الذين لديهم موافقة من غرفة العمليات، أو الذين هم من سكنة أربيل العودة الى محافظتهم”.

مشيرا الى انه تقرر عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد، وسيكون ذبح الأضاحي في داخل المذابح الخاصة فقط، لأنها ستكون مفتوحة .