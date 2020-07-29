كدس عتاد ينفجر في سبايكر والكاتيوشا تمطر قاعدة التاجي

اصدرت خلية الاعلام الامني، فجر يوم أمس، بيانا بشأن تفجير في قاعدة سبايكر في صلاح الدين. وقالت الخلية في البيان انه “في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز 2020، حدث انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، ولا توجد خسائر بالاشخاص”.

وقال مصدر ان “طبيعة الانفجارات التي حدثت ضمن قاعدة سبايكر تضمنت انفجار كدس عتاد على شكل صناديق ومحاطة بكتل كونكريتية ما ادى الى اندلاع النيران”، مبينا انه “تمت السيطرة على الحادث بـ ٤ فرق اطفاء”.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض إحدى طائرات الجيش العراقي لأضرار بالغة بعد سقوط 3 صواريخ كاتيوشا اليوم على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وجاء في بيان الخلية: “تعرض معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل الاثنين إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور”.

وأضاف البيان: “سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر”.

ووفقا للخلية، فإن القوات الأمنية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة.