متحدث حكومي: قاتل أحد شهداء التحرير كان بجانبه

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أن الأخير أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية تجاه المتظاهرين.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى) إن الكاظمي أكد التزامه الشخصي والأخلاقي بحماية المتظاهرين، فيما حث الوزراء على النزول للشارع والاستماع لمطالبهم.

وأمر رئيس الوزراء جميع القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم، حسب ملا طلال.

واشار الى ان جزءا من نتائج التحقيق باستشهاد المتظاهرين في ساحة التحرير افاد بان احد الشهيدين قتل برصاصة اطلقت من مسافة مترين فيما كانت القوات الامنية على بعد 45 مترا عن المحتجين.