محلل سياسي يدعو الكاظمي للتركيز على مناصب «بيعت» بوزارة الداخلية

دعا المحلل السياسي نجم القصاب، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى التركيز على مناصب في وزارة الداخلية، قال عنها النواب أنها «بيعت» بملايين الدولارات في زمن حكومة عادل عبدالمهدي.

وأوضح القصاب ، أن «بعض الجهات تستفز المتظاهرين بشكل متعمد لتوقع بينهم الشهداء والجرحى، ويجب على الكاظمي الالتفات لذلك والنزول إلى الشارع والاستماع للمتظاهرين، والذين لولا تضحياتهم لما أصبح الكاظمي رئسياً للوزراء».

نجم القصاب

لافتاً إلى أنه «في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يواجه العراق جائحة كورونا وأزمة اقتصادية ومشاكل في قطاع الطاقة، يجب إعطاء الفرصة والمزيد من الوقت للكاظمي لكونه لا يمكن أن يحل كل تلك المشاكل خلال شهرين أو ٣ أشهر فقط».