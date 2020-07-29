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مقتل آمر لواء في الجيش العراقي بكمين لداعش غرب الأنبار

العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد  اللامي آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة

العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد  اللامي آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة

قتل آمر لواء في الجيش العراقي رفقة ضابط برتبة ملازم أول، وأصيب جنديان آخران، الثلاثاء، بكمين لتنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة الأنبار، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان،  إن “العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد  اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة” قتل أثناء تعقبه مجموعة إرهابية، إضافة إلى ضابط برتبة ملازم أول.

وقال البيان إن العمل الإرهابي “وقع مساء الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين”.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي، قد أعلن في وقت مبكر الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكر الجهاز، في بيان، أنه “بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على 5 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب) كونهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” ضمن قاطع ولاية نينوى ويعملون فيما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتلين”.

وقد كشف تقرير استخباراتي حديث أن تنظيم داعش بدأ مؤخرا بمحاولة استعادة قوته تدريجيا بعد الضربتين القاتلتين اللتين تلقاهما، وهما انهيار التنظيم ومقتل زعيمه، ما أدى إلى ضرب قدراته العسكرية والمالية وأجبره على تغيير أسلوب عمله وأهدافه.

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