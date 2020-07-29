واشنطن تؤكد دعمها لاتفاق شامل بين بغداد وأربيل

أكد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني خلال لقاءين منفصلين مع القنصلين العام الأمريكي والياباني الجديدين، اليوم الثلاثاء، قطع شوط مهم في ملف الإصلاح بإقليم كوردستان، مُجدِداً ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من القنصل الألماني لدى الإقليم.

وخلال لقائه مع القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان روب وولر، سلط نائب رئيس الوزراء الضوء على الإصلاحات الإدارية والعسكرية في وزارة البيشمركة، وفق بيان لحكومة الإقليم،

وجرى في اللقاء كذلك، بحث آخر المستجدات في العراق والعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة والتشديد على ضرورة توطيدها.

وأشار طالباني إلى أن الإقليم يحث دائماً على تنفيذ الدستور والركون إليه في حل المشاكل كافة وبشكل جذري.

بدوره أكد القنصل العام الأمريكي أن بلاده تنظر باهتمام إلى المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهي تشجع الطرفين على التوصل إلى حل في إطار اتفاق شامل يضمن استقرار العراق والإقليم.

وفي سياق ذي صلة، استقبل نائب رئيس الوزراء القنصل الياباني الجديد لدى أربيل ناغاياما يوشينكو، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم واليابان ولا سيما فيما يتعلق بالجانب العلمي والتكنولوجي.

كما تلقى نائب رئيس الوزراء في اليوم ذاته، اتصالاً هاتفياً من القنصل الألماني لدى أربيل، جرى فيه التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وألمانيا إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في الإقليم والعراق والمنطقة.