3 وفيات و 549 اصابة جديدة بكورونا في الكرخ.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

أعلن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا، مع اعداد الشفاء والوفيات.

وذكر جاسب الحجامي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “منطقة أبو دشير سجلت 4 اصابات، أبو غريب 12، الإسكان 5، الاعلام 18، البياع 10، التاجي 8، التراث 6، الحارثية 2، الحرية 51، الخطيب 12، الدورة 38، الدولعي 7، الرحمانية 3، السيدية 17، الشالجية 2، الشرطة الخامسة 4، الشعلة 46، الصالحية 1، الطارمية 49، الطوبجي 4، العامرية 13”.

وأضاف الحجامي، أن “العطيفية سجلت 5 اصابات، الغزالية 10، القادسية 2، الكاظمية 18، الكرخ 3، اللطيفية 1، المحمودية 23، المشاهدة 4، المعالف 4، المكاسب 1، المنصور 10، المواصلات 3، النصر والسلام 5، الوشاش 3، اليرموك 11، جكوك 15، حي الجامعة 19، حي الجهاد 18، حي الخضراء 6، حي العامل 35، حي العدل 13”.

وتابع، أن “حي الفرات سجل اصابتين، سبع البور 3، سويب 5، معسكر العدالة 2، ناحية الرشيد 3، سكنة جانب الرصافة 11، محافظة كربلاء 1″، مبينا أن “حالات الشفاء 248”.

وأشار إلى أن الوفيات كانت، وفاة/89 سنة/انثى/الاعظمية/محلة308 /زقاق6، وفاة/56سنة/ذكر/الصليخ/محلة340/زقاق 20، وفاة/68سنة/انثى/المحمودية/ناحية الرشيد/قريه المظهرية”.