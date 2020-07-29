8 آلاف موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب من الرعاية الاجتماعية

قال متحدث حكومي ان نحو 8 آلاف متقاعد وموظف يتقاضون رواتب من الرعاية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، إن وزير العمل عادل الركابي أكد وجود 6814 متقاعدًا وموظفًا يتقاضون رواتب من الرعاية الاجتماعية، وأن 978 متقاعدًا وموظفًا يتقاضون رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة”. واعلن مجلس الوزراء أمس، الموافقة على صرف مبلغ (عيدية)، مقداره (75000)، لشريحة الفقراء المنضوين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإطفاء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، والبالغ عدد هذه الأسر (17552) أسرة من المحافظات كافة. كما صوت على تعيين خريجي الكليات الطبية، وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار. كما وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير محصول الشعير من خلال القطاع الخاص.