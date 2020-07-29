HDP يكشف عن هوية كادره “المختفي” في السليمانية ويطالب الوطني الكوردستاني بتوضيحات

كشف حزب الشعوب الديمقراطي HDP في تركيا ، اليوم الأربعاء عن هوية كادرهم “المختفي” في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان منذ 15 يوليو / تموز الجاري ، موضحاً انه الرئيس المشترك للحزب في مدينة سيرت بشمال كوردستان (كوردستان تركيا) .

وكانت كشفت في الـ 25 من يوليو/ تموز الجاري ، عن انقطاع التواصل مع أحد كوادر حزب الشعوب الديمقراطي HDP، والمقيم في مدينة السليمانية منذ 10 أيام ، فيما أكد ممثل HDP في الإقليم حينها أنه تواصل مع مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وأسايش السليمانية، إلا أنه لم يحصل على أي معلومات بالصدد وان مصيره مازال مجهولاً .

ممثل HDP في إقليم كوردستان عابد أيكة ، قال اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز، ان كادرهم “المختفي” في مدينة السليمانية هو الرئيس المشترك للحزب في مدينة سيرت علي قايار ، ويعمل في السليمانية منذ حوالي 9 سنوات، واختفى حوالي الساعة 7 صباح 15 تموز الجاري، حيث لا زال هاتفه مغلقاً منذ ذلك الوقت ، ومازال مصيره مجهولاً حتى اللحظة ولم يُقدم لنا اية معلومات من قبل الحكومة المحلية في المدينة .

وتابع ايكة بالقول ، لقد تواصلنا مع علاقات حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وآسايش (أمن) السليمانية ، لكنهم ينفون أي علم لهم باختفاءه ، مضيفاً لقد ابلغناهم انه اختفى في مناطق سيطرتهم فكيف لايملكون معلومات ، وهناك كاميرات امنية في كل الشوارع ، واذا كان قد تم اعتقاله من قبل الآسايش فعليهم تقديم توضيحات لنا.

ممثل HDP في إقليم كوردستان عابد أيكة شدد على انهم يتابعون هذه القضية ، ويجب ان يعرفوا كيف ولماذا اختفى .

وحول ما يتردد من شائعات عن خطف المخابرات التركية لكادرهم المختفي في السليمانية ، قال ايكة انه لامعلومات لديهم بالصدد ” لكننا نحمل مسؤولية الحفاظ على سلامته للوطني الكوردستاني”.