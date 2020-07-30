إيران تدرس توريد ألبسة للعراق بقيمة 150 مليون دولار سنوياً

أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، الأربعاء، أن بلاده تدرس إمكانية تصدير ألبسة للسوق العراقية بقيمة 150 مليون دولار سنوياً.

وقال فرزاد بيلتن في اجتماع ب‍طهران، حضره مسؤولو ومندوبو القطاع الخاص والملحق التجاري الإيراني في بغداد اليوم، إن “العراق يستورد ألبسة سنوياً تقدر قيمتها نحو 700 مليون دولار، فيما تستحوذ إيران على نحو 35 مليون دولار من هذا الحجم”.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن “الدراسات تشير لإمكانية رفع مستوى تصدير الألبسة الإيرانية للسوق العراقية إلى 150 مليون دولار”.

وتابع أنه “تمت مناقشة إيجاد مركز تجاري ومعارض وإطلاق علامات تجارية والإنتاج المشترك بالسوق العراقية والمناطق الحرة والمدن الصناعية الحدودية فضلا عن تبادل الوفود التخصصية والإفادة من الشركات المختصة بإدارة الصادرات وإيجاد تحالف تخصصي تصديري عبر الانتفاع من إجراءات الدعم الخاص بالإنتاج والتوريد”.