ائتلاف العبادي ينتقد حكومة الكاظمي: القتلة والمخربون يشعرون بالأمان في العراق

دعت المتحدثة باسم ائتلاف ‹النصر›، برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الأربعاء، حكومة مصطفى الكاظمي إلى الكشف عن هوية من استهدف المتظاهرين بكل الأوقات، مؤكدة أن القتلة والمخربين باتوا يعيشون بأمان في العراق دون الكشف عنهم ومحاسبتهم.

وقالت آيات المظفر في تصريح صحفي، إن «الكشف عن الأجندات التي تقف خلف من يستهدف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة هو من مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، لافتة إلى أن «الحكومة مطالبة باحتواء المتظاهرين وليس قمعهم كما حصل باليومين الماضيين لأن سياسية القمع مرفوضة».

آيات المظفر

وأكدت المظفر أن «المخربين والقتلة باتوا يشعرون بالأمان في العراق بسبب عدم الكشف عنهم ومحاسبتهم أمام الرأي العام وإحالتهم إلى العدالة».

وانتقدت المتحدث باسم ائتلاف العبادي أداء حكومة الكاظمي، بالقول، إن «الحكومة غير ملتفتة لأولوياتها التي أعلنتها في برنامجها الحكومي وفي مقدمتها إقامة الانتخابات المبكرة»، داعية الحكومة إلى «مصارحة الشعب عن حقيقة المعرقلات والجهات التي تقف حائلا أمام التهيئة لإجراء انتخابات حرة نزيهة».