الأنواء الجوية: موجة الحر انتهت في العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، أن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح صحفي، إن “البلاد ستشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة بداية يوم غد الجمعة (31-7-2020)”.

وأضاف أن “موجة الحر انتهت، وستعود أجواء العراق إلى درجات الحرارة الطبيعية”.

وشهد المحافظات العراقية وإقليم كوردستان في الأيام القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري