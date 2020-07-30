الرئيس بارزاني يهنىء بعيد الأضحى ويوجه دعوة للاطراف السياسية الكوردستانية

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بعيد الأضحى ، كما هنأ عوائل الشهداء والبيشمركة وجميع مواطني إقليم كوردستان بالمناسبة ، متمنياً أن يعيده الله بالخير والبركات والسلام على كوردستان والعراق والمنطقة.

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في برقية تهنئة بالمناسبة ” يحل علينا العيد هذا العام فيما يواجه شعبنا تحديات سياسية واقتصادية وصحية كبيرة ” ، مضيفاً ان “هذه التحديات هي مصدر الكثير من المشاكل والعراقيل التي تستهدف الاستقرار السياسي ومعيشة شعب كوردستان “.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول ” من اجل تجاوز هذه التحديات والاوضاع الصعبة الحالية علينا ان نخطو باتجاه التضامن والاخوة والعمل المشترك وتعميق ثقافة التعايش ” .

مضيفاً ، بالقول” بالإضافة لشكري الكثير لصمود شعب كوردستان الذي تحمل وفي كل المراحل الصعاب وواجه التحديات ، انتهز فرصة حلول العيد المبارك لاطالب الاطراف السياسية الكوردستانية ومن اجل المصالح العليا للوطن بالجلوس معاً لحل المشاكل وتجاوزها”.

مشدداً على حل المشاكل يكون بالتضامن ووحدة الصف ، وفي ظله تحققت منجزات كبيرة لشعبنا . مضيفاً ” وبالتأكيد هذا ما ينتظره شعب كوردستان من الأطراف السياسية التي عليها ان تكون على مستوى تطلعات الشعب والابتعاد عن الخطاب الخشن والمتشنج في التعامل مع بعض”.

الرئيس بارزاني وجّه شكره للكوادر الصحية ومنتسبي قوات البيشمركة والآسايش والشرطة ووسائل الاعلام لمساعدتهم في تطبيق التعليمات والاجراءات الصحية منذ انتشار وباء كورونا ، وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في هذا المجال .