الصحة تسجل 2968 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2968 إصابة جديدة بفايروس كورونا و68 حالة وفاة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) ان “الإصابات الجديدة بالفايروس توزعت في بغداد/ الرصافة 326، بغداد/الكرخ 502، مدينة الطب 85، النجف 76، السليمانية 139، أربيل 139، دهوك 24، كربلاء 231، كركوك 99، ديالى 138، واسط 170، البصرة 334، ميسان 92، بابل 159، الديوانية 118، ذي قار 51، الأنبار 35، المثنى 96، نينوى 78، صلاح الدين 76”.

وسجلت مستشفيات العراق 2399 حالة شفاء في بغداد / الرصافة 223، بغداد / الكرخ 255، مدينة الطب 102، النجف 105، السليمانية 158، أربيل 62، دهوك 5، كربلاء 212، كركوك 131، ديالى 58، واسط 203، البصرة 155، ميسان 69، بابل 216، الديوانية 87، ذي قار 60، الأنبار 27، المثنى 235، نينوى 36، بحسب البيان.

أما حالات الوفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 68 حالة وجاءت كما يلي في بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 9، النجف 1، السليمانية 2، أربيل 6، كربلاء 6، كركوك 6، ديالى 2، واسط 3، البصرة 7، ميسان 1، بابل 4، الديوانية 4، ذي قار 4، الأنبار 1، نينوى 3.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 118300 منها شفاء 83461 حالة، ووفاة 4603.