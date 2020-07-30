العراق يتصدر القائمة .. إيران تصدر الورود والنباتات إلى 23 دولة

أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، الأربعاء، عن تصدير الورود والنباتات إلى 23 بلداً في الفترة المحصورة بين 20 آذار و20 حزيران من العام الحالي.

وذكرت وكالة أنباء “فارس”، نقلا عن لطيفي قوله إن “صادرات الورود والنباتات تخطت 2356 طنا بقيمة 5.33 مليون دولار في الفترة المذكورة”.

وأشار لطيفي إلى أن “العراق تصدر قائمة المستوردين بأكثر من 1543 طنا بقيمة 2.389 مليون دولار”.

وأكد أن “من الأسواق التصديرية الرئيسية للورود والنباتات الإيراني، فيتنام باستيراد أكثر من خمسة أطنان من الورد الأحمر (الجوري) وأرمينيا بـ266 طن نباتات”.