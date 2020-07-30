أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على 8 إرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت في بيان إن “مفارز الاستخبارات القت القبض على 8 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك”، مبينة أن المعتقلين “مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأوضح البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وزعزعة الأمن والنظام في تلك المناطق ايام وجود الدواعش في تلك المناطق في الوقت السابق”.

واشارت الى “تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”، مبينة أن تلك العملية “تمت من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر الاستخبارية”.