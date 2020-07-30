الكاظمي يدعو الأمم المتحدة لإسناد الحكومة في إجراء الانتخابات

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن بلاده حريصة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة. وجاءت تصريحات الكاظمي، في بيان منشور على حساب رئاسة الوزراء على موقع تويتر، خلال لقائه مسؤولة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيز.

وأشاد الكاظمي، بدور الأمم المتحدة الهام، في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق. وقال رئيس الحكومة العراقية: “تدعم الأمم المتحدة مفوضية الانتخابات، في المجالات الفنية والتدريبية”.

وتابع بقوله: “الحكومة حريصة على إقامة انتخابات حرة نزيهة، وستلتزم بكافة المعايير الدولية”. واستمر قائلا “سنحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات الشعب العراقي”.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه قبل أيام، بفتح تحقيق فوري في أحداث ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبا المتظاهرين بـ”عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق”. كما قالت وزارة الداخلية، إنها رصدت مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير ببغداد، مشيرة إلى أن المجموعات كانت تسعى إلى “صنع الفوضى وضرب المتظاهرين وافتعال الصدامات”.

وتوفي 5 متظاهرين بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات وسط بغداد. ووقعت عشرات الإصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير وسط العاصمة العراقية، جراء قيام قوات امنية بفض اعتصامات واحتجاجات.

وهذه المواجهة هي الأولى بين قوات الأمن والمتظاهرين في ظل حكومة الكاظمي الذي تسلم رئاسة الحكومة في أيار الماضي.