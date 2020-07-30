الكاظمي يعلن نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين

أفاد مصدر حكومي مسؤول، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعلن اليوم الخميس نتائج التحقيق حول قتل متظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المصدر إن لجنة التحقيق بأحداث حركة تشرين الاحتجاجية أنهت نتائج التحقيق بشأن ما حدث في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والبصرة وبعض المحافظات.

وأوضح المصدر، أن مؤتمرا صحفيا سيعقده مستشار رئيس الوزراء، مساء اليوم، يعلن خلاله عن نتائج التحقيق وأسماء شهداء الحركة الاحتجاجية في العراق.

وامهل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين 27 تموز الجاري، أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بأحداث ساحة التحرير، والتي خلفت مقتل متظاهرين اثنين.

ودعا الكاظمي في اجتماع أمني عقده، امس الأربعاء، مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وتلبية مطالب المحتجين المشروعة، وذلك بعد مواجهات جرت ليل الاثنين- الثلاثاء بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، أدت إلى مقتل متظاهر.