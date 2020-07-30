انسحاب مفاجئ لقوة امنية خاصة من ناحية بديالى

كشف مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان قوة امنية خاصة انسحبت بشكل مفاجئ من ناحية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث ، ان “قوة من الرد السريع مرابطة في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) انسحبت بشكل مفاجئ”.

واضاف ان “الانسحاب اثار المخاوف لدى الاهالي كون القوة مشرفة على امن الناحية منذ اشهر عدة عقب النزاعات العشائرية الدامية لافتا الى ان اسباب الانسحاب لم تعرف حتى الان”.

وتابع المصدر، ان “الاهالي لديهم ثقة بالقوة وقدراتها وانسحابها اثار مخاوفهم من تجدد النزاعات العشائرية التي لم تحسم حتى الان”.

وكانت قوة من الرد السريع انتشرت قبل اشهر في ابي صيدا لمسك امنها بشكل مباشر عقب نزاعات عشائرية دامية استمرت اسابيع طويلة ادت الى سقوط ضحايا ونزوح المئات من العوائل.

بغداد