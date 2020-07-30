بالفيديو: بدوان شحميني شاب لبناني يشجّع على السياحة الداخلية دون التخالط الاجتماعي

نشر الصحفي اللبناني بدوان شحميني فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من رحلته الاخيرة التي اعتبرها “رحلة سفر قصيرة” الى قضاء الشوف التابع لمحافظة جبل لبنان، واستغل فيها الاماكن الغير مستهلكة او معروفة سياحيًا كالجبال والانهار للاستمتاع باماكن جديدة لا تكتظ بالوافدين فاعتبر انه يجب عليه خلال الوضع الصحي الراهن اما ان يحتجز نفسه بالحجر المنزلي او ان يقصد الاماكن الخالية من الزوّار وبهكذا يبتعد عن الملل ويحفظ الاجراءات الوقائية.

وغرّد قائلًا:

السياحة الداخلية، البعيدة عن التخالط الاجتماعي الكثيف، هي الأفضل لنا ولـ لبنان هذه الفترة

من مشواري الى الشوف (اجمل مناطق لبنان التاريخية والسياحية).

اليكم الفيديو الذي نشره: