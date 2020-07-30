بيان – الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

ترفض الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين

صرح رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية السيد هشام الاسدي عن رفض الجمعية للاعتداءات المتكررة على المتظاهرين السلميين من قبل القوات الامنية التي استخدمت القوة المفرطة لتفريقهم، واطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والضرب بالهراوات، وتدين بشدة الاساليب القمعية التي مورست خلال اليوميين الماضيين في ساحات التحرير والطيران والخلاني، ومجسر ثورة العشرين وساحة الصدرين بالنجف الاشرف، وضد حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل امام مبنى وزارة التعليم العالي، والتي ادت الى استشهاد متظاهرين وجرج العشرات.

ان التظاهرات التي تنطلق في كافة المحافظات كانت نتيجة تردي التيار الكهربائي في هذا الصيف اللاهب الى جانب الحالة الاقتصادية والصحية المزرية، وسوء الخدمات والبطالة والفساد الاداري والمالي، وانتشار السلاح خارج اطار الدولة، كان الاجدار ان تستمع الحكومة لمطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتفاقمة لا ان تتشابك معهم وتقمعهم.

ان ثقافة العنف واساليب القمع يجب تتوقف وتسقط من مفهوم الاجهزة الامنية العراقية لكون الشعب هو مصدر السلطات، ويمر بظروف قاهرة، ويطالب بحقوقه المشروعة وفق قانون حق التظاهر السلمي، وتدعو الجمعية العراقية المتظاهرين الابطال الى عدم الاحتكاك مع القوات الامنية، والحفاظ على سلميتها، واخذ الحيطة والحذر من العناصر المندسة التي تحاول خلط الاوراق وانتشار الفوضى في صفوف التظاهرات الباسلة التي تجتاح المدن العراقية واضعافها، ونناشد الحكومة بفتح تحقيق فوري حول الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون، ومحاسبة المقصرين، وتقديم المتورطين بإطلاق النار على المتظاهرين الى العدالة.



الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

29/تموز/2020