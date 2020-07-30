ضبط 11 متهمًا بابتزاز السائقين على طريق بغداد – كركوك

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الاربعاء، تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد، أسفرت عن ضبط (11) متهمًا يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونيةٍ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، انها “نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط (8) أشخاص، متلبسين بالجرم المشهود وهم يقومون باستحصال جباياتٍ من سيارات الحمل المارة عبر الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وكركوك قرب قضاء آمرلي، فضلًا عن ضبط المبالغ الماليَّة التي أقدموا على استحصالها عبر عملهم غير القانوني”.

وأشارت الدائرة إلى “تنفيذ المكتب عملية ضبط أخرى سبقت العملية الأولى في المدخل الشرقي لمدينة تكريت من جهة محافظة كركوك أسفرت عن ضبط شخص يدَّعي انتسابه إلى إحدى النقابات يقوم بجمع مبالغ مالية من سيارات الحمل التي تدخل مدينة تكريت عبر ذلك المدخل”، مؤكدةً “ضبط المبالغ المالية التي كانت بحوزته، فضلًا عن ختم ودفاتر وصولات”.

ولفتت الى أن “الفريق وأثناء عودته في العملية الأولى إلى مركز المحافظة قام بضبط متهمين في المكان ذاته الذي تمَّت فيه العملية الثانية متلبسين بممارسة الأعمال غير القانونيَّة نفسها باستحصال مبالغ مالية من سيارات الحمل المارة عبر المدخل الشرقي لمدينة تكريت من جهة محافظة كركوك”.

واوضحت الدائرة انها قامت “بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليات، وتمَّ عرضها برفقة المُتَّهَمَيْنِ والأوراق التحقيقيَّة، مُعزَّزةً بالمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 240 عقوبات”.