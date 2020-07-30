مقتل عتال كوردي بنيران القوات الايرانية على الحدود

أعلنت منظمة هنگاو لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن مقتل عتال كوردي برصاص القوات الأمنية الإيرانية.

وقال مسؤول منظمة هنگاو التي تهتم بقضايا حقوق الانسان في شرق كوردستان ، أرسلان يار أحمدي : “إن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت النار على قافلة من العتالين الكورد في مرتفعات بلدة نوسود الحدودية التابعة لمحافظة كرماشان، ما أسفر عن وفاة عتال كوردي يدعى، وزير محمدي، يوم الخميس”.

واضاف، أن محمدي (29 عاماً) من أهالي قرية حشمير التابعة لمدينة سلاس باواجاني، متزوج ولديه طفل.

من جانبها، اكدت مصادر محلية ان القوات الأمنية الإيرانية قد اطلقت الرصاص على محمدي من مسافة قريبة واصابته في رأسه.

وبحسب احصائيات منظمة هنگاو لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن 21 عتالاً كورديا برصاص القوات الايرانية منذ بداية العام الجاري.

والعتالون هم من سكنه القرى والمدن الكوردية الحدودية في شرق كوردستان (غرب إيران) وهي عبارة عن مناطق منسية أو مهمشة من قبل السلطات حيث لا تتوفر فيها فرص العمل أو أي مصدر آخر للعيش، مما يجعل ساكنيها يلجؤون لمهنة العتالة الخطرة عبر الحدود بين شرق وإقليم كوردستان (الحدود العراقية الإيرانية) حيث يقومون بالسير مسافات طويلة في طرق جبلية وعرة وضمن ظروف مناخية قاسية في هذه المناطق التي تتساقط فيها الثلوج بكميات كبيرة إلى جانب مخاطر الألغام الأرضية التي تم زرعها إبان الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بالإضافة إلى الكمائن التي ينصبها حرس الحدود الإيراني الذين لا يترددون في إطلاق النار لغرض القتل وليس التحذير.